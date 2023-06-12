По словам женщины, у людей нечего есть и пить – все затоплено.

После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года, жители оккупированной части Херсонщины, которая больше всего пострадала от теракта, оказались в водной ловушке. Захватчики не дают людям эвакуироваться.

Как рассказала на условиях анонимности жительница временно оккупированной территории Херсонщины "24 каналу", тела погибших видели даже на крышах домов.

"9 июня люди, которые смогли добраться до поселка Правые Солонцы, увидели погибших, лежавших на крышах своих домов. Пожилые люди, которые не смогли выбраться на крышу, – плавают прямо в домах трупами", – добавила она.

Несмотря на то, что вода понемногу сходит, в некоторых районах она достигает 2,5 метра, ведь на днях был ливень. По словам женщины, у людей нечего есть и пить – все затоплено.

"Левобережье так страдает, потому что мы любим Украину и всем сердцем ждем ее, они нас уничтожают за это", – подчеркнула женщина.

Жительница оккупированной Херсонщины подчеркнула, что ситуация с эвакуацией очень хаотичная. Изначально была информация, что эвакуируют только людей, у которых есть паспорт РФ. Затем сообщали об эвакуации женщин и детей. В то же время, по ее словам, неизвестно, что стало с людьми, которых оккупанты вывезли первыми. Некоторые говорят, что их закрыли без связи и возможности выйти в Железном Порту и Скадовске. Кроме того, сообщают, что россияне рвут украинские паспорта этих людей.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Из-за этого из Каховского водохранилища начался неконтролируемый спуск воды – затопило десятки населенных пунктов.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне взорвали ГЭС изнутри, о чем свидетельствует характер повреждений. По ее словам, это точно был не ракетный удар.

По состоянию на 12 июня официально известно о по меньшей мере 10 погибших вследствие затопления из-за подрыва ГЭС. 41 человек, среди которых и дети, считаются пропавшими без вести. При этом нет информации о последствиях российского теракта на оккупированной территории.

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