Президент выразил надежду, что через неделю уровень воды спадет и можно будет оценить ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны ориентировочно через неделю, когда спадет уровень воды. Об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Он напомнил, что украинская разведка ранее уже сообщала, что российские оккупанты еще в прошлом году заминировали дамбу Каховской ТЭС. По словам главы государства, украинские чиновники заранее понимали риски, которые могут возникнуть в результате подрыва, а команды спасателей и других служб МВД были подготовлены.

"Все знают, что делать. Но, тем не менее, даже когда ты знаешь, что делать, то это не значит, что это не трагедия и серьезный вызов для природы, общества, гуманитарный", - отметил Зеленский.

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Он уточнил, что сейчас ситуация сложная, а о последствиях пока говорить рано.

"Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю после того..., когда уйдет вода и будет понятно, что там осталось", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что в этом случае речь идет именно о терроризме, потому что оккупанты заранее сознательно заминировали дамбу. Украина осуществляет ряд шагов на международной арене, в частности для привлечения к ответственности виновных в экоциде на украинской территории.

"Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали. Это большая разница... На наш взгляд, это преступление, Офис генпрокурора уже зарегистрировал это. Он будет с доказательствами. Есть современная квалификация - экоцид. Мы будем работать в этом направлении", - отметил глава государства.

Он уточнил, что будут концентрировать украинских дипломатов на работе именно с государствами, которые занимают посредническую позицию. Зеленский также добавил, что надеется, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.

"Я думаю, что здесь должна быть прежде всего уголовная ответственность. Должны реагировать международные институты, включая Международный уголовный суд", - уверен он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - что известно

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали предварительно заминированную дамбу Каховской ГЭС. Около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, прежде всего – в Херсонской и Николаевской областей.

Вследствие подтопления около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Из них 25 тысяч находятся на временно оккупированной территории Херсонской области. Эвакуация с подконтрольной территории продолжается. По информации ГСЧС, к 16:20 из мест подтоплений уже эвакуированы более 1300 человек. Подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу Днепра, около 300 домов пострадали.

В результате подрыва затруднена подача питьевой воды в оккупированный Крым. Могут возникнуть проблемы с водоснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях.

Подрыв станции пока не оказал значительного влияния на энергосистему, но с потерей Каховской ГЭС было потеряно 5% гидрогенерации страны.

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