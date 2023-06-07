Министр энергетики указал, что десятки тысяч людей были перемещены, а природа понесла катастрофический ущерб

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами - военное преступление и может квалифицироваться как применение оружия массового поражения. Уничтожение россиянами дамбы на юге Украины стало крупнейшей техногенной катастрофой.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что следствием подрыва дамбы в Новой Каховке стало то, что десятки тысяч людей были перемещены, а природный мир потерпел катастрофический ущерб, поскольку разрушение повлекло сильное наводнение на юге Украины.

По его словам, Россия намеренно разрушила дамбу гидроэлектростанции, создав "крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетие".

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"Люди потеряли дома. Природе, уникальным экосистемам нанесен непоправимый вред. Около 20 тысяч домохозяйств в Херсонской области обесточены, имеют ограниченный доступ к чистой пище и воде", – рассказал он в интервью изданию POLITICO и добавил: "Это является военным преступлением и может квалифицироваться как применение оружия массового уничтожения по Женевской конвенции".

Министр подчеркнул, что Россия должна быть наказана за все свои преступления, в том числе за эту катастрофу.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

Эксперты предупреждают, что подрыв Каховской дамбы на юге Украины будет иметь глубокие и далеко идущие последствия - от изменения климата до отсутствия воды. Техногенная катастрофа еще много лет будет влиять на жизнь Юга Украины. Экологи заявляют, что из-за того, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, Черному морю грозит ужасное загрязнение.

Президент Владимир Зеленский назвал роосийский теракт "экологической бомбой массового уничтожения".

В свою очередь городской голова Олешков Евгений Рищук сообщил, что во временно оккупированном городе уже известно о трех жертвах подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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