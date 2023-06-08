Число жертв во временно оккупированных Олешках, которые ушли под воду после подрыва россиянами Каховской ГЭС, увеличилось до девяти. Установить точное количество пропавших без вести и погибших пока невозможно
Городской глава Олешек Евгений Рыщук отметил, что на оккупированной части нет связи, поэтому получить точную информацию невозможно.
"Сегодня (8 июня - УНИАН) российские войска обстреляли помещение школы, где находились горожане из затопленных домов. Пока нет информации о пострадавших", - сообщил чиновник в эфире телемарафона.
Кроме того, он сообщил, что на крышах собственных домов еще остаются сотни жителей. Рыщук указал, что люди пытаются помогают друг другу и в течение двух суток забирают людей с крыш.
Ситуация в Херсонской области - последние новости
В ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов на правом и левом берегу Херсонской области.
7 июня мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил о первых погибших во временно оккупированном городе. По его словам, было известно о трех жертвах, но предупредил, что их количество может увеличится.