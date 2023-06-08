Евгений Рыщук сообщил об обстрелах со стороны россиян.

Число жертв во временно оккупированных Олешках, которые ушли под воду после подрыва россиянами Каховской ГЭС, увеличилось до девяти. Установить точное количество пропавших без вести и погибших пока невозможно

Городской глава Олешек Евгений Рыщук отметил, что на оккупированной части нет связи, поэтому получить точную информацию невозможно.

"Сегодня (8 июня - УНИАН) российские войска обстреляли помещение школы, где находились горожане из затопленных домов. Пока нет информации о пострадавших", - сообщил чиновник в эфире телемарафона.

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Кроме того, он сообщил, что на крышах собственных домов еще остаются сотни жителей. Рыщук указал, что люди пытаются помогают друг другу и в течение двух суток забирают людей с крыш.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

В ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов на правом и левом берегу Херсонской области.

7 июня мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил о первых погибших во временно оккупированном городе. По его словам, было известно о трех жертвах, но предупредил, что их количество может увеличится.

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