Еще 11 человек получили ранения в результате российского обстрела во время эвакуации.

В результате наводнения, которое вызвал подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС, на Херсонщине и Николаевщине погибли пять человек. Кроме того, еще 13 человек считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий подрыва ГЭС.

По его словам, по состоянию на 12:00 в Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них 34 (3625 домов) - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной.

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Из подтопленных населенных пунктов в Херсонской области эвакуированы 2412 человек.

"Погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий - 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек", - рассказал Клименко.

Кроме того, он отметил, что в Николаевской области подтоплено 23 населенных пункта, из которых эвакуировано 825 человек. Также на Николаевщине известно об одном погибшем из-за подтопления.

Министр напомнил, что Херсонской ОВА работает горячая линия для обращений пострадавших, а также для координации работы волонтеров: 0-800-101-102.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня россияне вызвали экологическую катастрофу на юге Украины, взорвав дамбу Каховской ГЭС. В результате затопило десятки населенных пунктов как на подконтрольной Украине территории, так и на временно захваченной российскими оккупантами.

СБУ открыла уголовное производство по статьям о нарушении обычаев войны и экоцида. Кроме того, Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за преступления России.

Во время эвакуации людей из подтопленного района Херсона российские оккупанты прицельно обстреляли место сбора, а также территорию области. Известно о двух погибших и 17 раненых из-за обстрелов.

В то же время, по состоянию на утро 9 июня в Херсоне наблюдается тенденция к уменьшению уровня затопления. В частности, за ночь вода спала на 20 сантиметров. Следовательно, на утро в области уровень воды держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне - 5,35 метра.

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