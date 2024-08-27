Последний раз она переписывалась с погибшей за два дня до трагедии.

Подруга и коллега Ирины Фарион Оксана Микитюк рассказала, что во время последних встреч с языковедом они ходили на шопинг и кофе и ничто не предвещало беды. Об этом она заявила в интервью OBOZ.UA.

"9 июля, за 10 дней до трагедии, она неожиданно предложила сходить в магазин, чтобы поздравить меня с днем рождения. И мы пошли смотреть платья. Было очень весело, смеялись, примеряя обновки. Она тогда мне подарила не платье, а целый костюм. И сказала, что я должна его надеть на очень важное событие, но из личных соображений, я не могу об этом сейчас рассказать больше... А через два дня, 11 июля, мы снова пошли на кофе, и Ирина принесла мне две банки меда: "Хочу еще тебе подарить мед, чтобы жизнь была медовой...". Вот, собственно, и была наша последняя встреча. Возможно, парень, которого подозревают в ее убийстве (в совершении резонансного преступления подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра - УНИАН), в тот день шел за нами, но мы ничего не видели", - поделилась женщина.

По словам Микитюк, потом она не беспокоила Фарион, ведь знала, что они с дочкой и внуками собираются на море.

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"Последняя наша переписка была 17 июля. Ирина собирала донаты для военных и написала, что за мой учебник "Современный украинский язык: самобытность, система, норма" кто-то перевел две с половиной тысячи гривен (его должны были вручить в качестве подарка за помощь). Я ей ответила: "Боже, это же прекрасно!". Вот на этой научной ноте наша переписка закончилась", - вспоминает она.

Женщина также отмечает, что не чувствовала тогда опасность в отношении Фарион, а наоборот видела в ней невероятный позитив и огромные жизненные перспективы.

"В последнее время с ней было крайне сложно пройтись по Львову. Постоянно кто-то хотел фотографироваться, что-то спросить, рассказать. Невозможно описать, до какой степени она получала огромный позитив от людей. Поэтому то, что произошло, это просто горе, которое не описать никакими словами... Сейчас Софийка все делает для увековечения памяти об Ирине, а я ей пытаюсь помогать", - сказала подруга погибшей.

Кроме того, женщина рассказала, что бывший муж Фарион - очень положительный человек.

"В свое время они развелись, не сошлись в каких-то вещах, однако Ирина всегда очень хорошо о нем отзывалась. И, несмотря на то, что были разведены, они сохраняли хорошие отношения. Однако произошла такая ситуация, что когда Остап ушел на войну, контакты как-то потерялись. Ирина постоянно говорила: "Надо выяснить, где он, в какой бригаде, что там". Но потом, к большому счастью, Остап сам позвонил Софийке, когда пришел в отпуск. Тогда они втроем и встретились. Это произошло за три недели до гибели Ирины", - поделилась Микитюк.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания. Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет.

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