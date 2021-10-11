Недавно первая леди Елена Зеленская представила проект "Справочник безбарьерности", который призван помочь украинцам выбирать правильные формулировки при общении с людьми с особыми потребностями.

Это стало началом реализации одной из более 250 инициатив, содержащей в себе План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства.

Приятно, что вопросами создания в Украине безбарьерного пространства занимаются первые лица государства. И это не только Первая леди. В частности, еще 14 апреля Кабинет министров образовал Совет безбарьерности, который возглавил лично премьер-министр Денис Шмигаль. В этот совет вошли 45 человек, включая профильных министров и руководителей ведомств. Сделано это было во исполнение указа Президента Владимира Зеленского "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине", который он подписал 3 декабря прошлого года.

Очевидно, что самая первая отрасль, с которой сталкиваются люди с особыми потребностями, - это медицина

Первые результаты работы Совета уже есть. Кроме вышеупомянутого справочника, это разработка нормативно-правовых актов, которые облегчат жизнь людям с инвалидностью, начало реформирования транспортной инфраструктуры, подготовка аудита школ на предмет безбарьерности и многое другое.

Однако каждая инициатива нуждается в финансировании. А затем, как народный депутат, я подготовила ряд поправок к проекту бюджета на следующий год.

Очевидно, что самая первая отрасль, с которой сталкиваются люди с особыми потребностями, - это медицина. Я много общаюсь как с руководством Министерства здравоохранения, так и с рядовыми медицинскими работниками. Из этого общения я сделала вывод, с которым соглашаются и в Минздраве: на сегодняшний день по меньшей мере 38 областных многопрофильных больниц нуждаются в реконструкции, чтобы обеспечить свободный доступ к медицинским услугам маломобильным группам населения. К сожалению, в проекте государственного бюджета на 2022 год средств на такую реконструкцию не предусмотрено. Поэтому одна из моих поправок касается выделения на эти нужды более 33 млрд грн.

Среди людей с особыми потребностями отдельного внимания требуют дети

Кроме этого, я предлагаю ввести для Министерства социальной политики на новую бюджетную программу под названием "Создание безбарьерного пространства для детей и лиц с психическими расстройствами, неизлечимыми болезнями". По нашим оценкам, для эффективной работы Министерства в этом направлении нужно почти полмиллиарда гривень. Поэтому я предложила включить эти средства в расходную часть госбюджета-2022.

Среди людей с особыми потребностями отдельного внимания требуют дети. Правительство предложило выделить в следующем году на выполнение программы "Реабилитация детей с инвалидностью" свыше 130 млн грн. Однако этих средств крайне недостаточно! Поэтому я предлагаю отыскать резервы и дополнительно направить на эти нужды еще 735 миллионов гривень.

В значительной степени наличие безбарьерного пространства в школах зависит от местных властей

Отдельным пунктом в вопросе обеспечения безбарьерности стоят учебные заведения. В рамках программы "Большая стройка" в Украине уже реконструированы сотни школ и дошкольных учебных заведений, еще больше находятся в процессе реконструкции. Однако не следует забывать и о том, что Министерство образования и науки тоже имеет план мероприятий по реконструкции школ. На программу "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" проект госбюджета предусматривает почти миллиард гривень. Однако, по моим (да и не только моим) оценкам, эту сумму необходимо увеличить минимум на две трети. Поэтому еще одно мое предложение - увеличить расходы по этой статье на 693 миллиона гривень, 154 миллиона из которых направить на обеспечение безбарьерного пространства в образовательных учреждениях.

В значительной степени наличие безбарьерного пространства в школах зависит от местных властей. Однако не всегда в местных бюджетах хватает средств на надлежащее финансирование реконструкции школ. Поэтому вполне логично, что правительство предусмотрело в проекте бюджета почти полтора миллиарда гривень субвенций местным бюджетам на реализацию программы "Новая украинская школа". Тем не менее, я считаю, что стоит отдельно выделить на обеспечение безбарьерности еще 6,3 миллиона – именно с такой формулировкой: для обеспечения безбарьерного доступа.

Не стоит забывать и о том, что в нашем государстве живут и обычные люди с ограниченными возможностями

Может возникнуть вопрос: а откуда возьмутся деньги на все эти инициативы? Поверьте, я отнюдь не думаю, что деньги в госбюджет "падают с неба". А потому предлагаю и источники финансирования указанных выше статей. В частности, средства можно найти за счет увеличения показателей доходной части общего фонда государственного бюджета, а именно - доходов от налога на прибыль предприятий, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа и тому подобное.

Не так давно мы все вместе радовались успехам наших паралимпийцев в Токио. Победители и призеры Параолимпийских игр получили от государственные награды, премии, ценные подарки... и это замечательно! Однако не стоит забывать и о том, что в нашем государстве живут и обычные люди с ограниченными возможностями. И создание безбарьерного пространства для них - это возможность чувствовать себя полноправными гражданами Украины.

Леся Забуранная, народный депутат Украины