Кандидат в президенты США может использовать решение насчет урезания военной помощи Киеву "в качестве политического аргумента", предупредил аналитик.

Пока продолжается полномасштабная война в Украине, правительство Германии одобрило проект бюджета, в котором в 2025 году запланировано сокращение военной помощи Украине в два раза.

Такие действия немецких властей - "подарок" бывшему президенту США и кандидату на этот пост на выборах, которые должны состояться осенью текущего года, приводит Business Insider мнение научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям в Берлине Рафаэля Лосса. По его словам, кажущийся "драконовским" бюджет может в конечном итоге не привести к значительному сокращению финансирования нашей страны.

"Я вижу возможность для Украины получить хотя бы те объемы помощи, которые она получала в прошлом", - полагает эксперт. Аналитик предупредил, что Трамп с большой вероятностью может использовать решение насчет урезания помощи Украине "в качестве политического аргумента".

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По мнению аналитика, Трамп способен ухватиться за эту новость, как за признак того, что европейские страны рассчитывают на вклад США - такой аргумент американский политик неоднократно приводил в отношении расходов на оборону НАТО (утверждал, что страны ЕС выделяют мало денег на оборонную сферу, - Ред.).

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17 июля агентство Reuters писало, что Кабмин Германии хочет одобрить бюджет на 2025 год после месяцев дискуссий, в котором предусмотрено выделение на военную помощь Украине $4,35 миллиарда (в этом году наша страна должна получить $8,14 млрд).

Стоит отметить, что Германия является второй страной-донором по объему военной помощи Украине и крупнейшей экономикой ЕС. На первом месте по объемам военной помощь Киеву находятся США.

Некоторые эксперты опасаются, что, если Дональд Трамп снова станет президентом США, то Штаты сократят помощь Украине или полностью ее остановят. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Трамп способен оказать более существенную поддержку Киеву, чем нынешний американский лидер Джо Байден.

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