С пополнением и новыми правилами для посетителей: в Киеве снова открылся зоопарк (видео)

Теперь измерение температуры и маска - обязательно для всех посетителей зверинца.

23 мая открылся киевский зоопарк: с обновленным входом и карантинными правилами для посещения. Все это время работники следили за животными, чтобы те не заболели. А для гостей зоопарка пара животных приготовила маленький сюрприз - пополнение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Теперь измерение температуры и маска - обязательно для всех посетителей зверинца. На входе установили бесконтактные дезинфекторы. Посетители смогут пройтись по всей территории, но есть ограничения.

"Зоопарк будет работать в режиме парка, аттракционы не работают, зимние экспозиции не работают, каждый день проводится дезинфекция", - рассказал Кирилл Трантин, генеральный директор киевского зоопарка.

В первый день работы зоопарка посетителей еще немного. Зато легче держать безопасную дистанцию. "Я переживаю, что завтра может быть больше людей, а мы как раз хотели, чтобы было немножко меньше", - говорит посетитель. Для животных появление людей - совсем не стресс, говорят работники.

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Тем временем в зоопарке появилось дитя карантина - маленький еще безымянный бизончик. Он пока не отходит от мамы. "Он родился четыре недели назад, но он очень быстро растет. Все два карантинных месяца персонал берег друг друга и животных", - рассказывает Галина Косинская, ведущий зоотехник отдела копытных животных.

Когда в нью-йоркском зоопарке на COVID-19 заболели кошачьи - здесь в Киеве не паниковали. "Все работники в масках, перчатках, зашли, убрали, пришли на работу через дизбарьер, переодевались", - говорит Завош Аббасзаде, заведующий отделом хищных животных.

На территории работает детский зоопарк, где животных можно покормить и погладить. А вот дистанцию между посетителями и приматами таки увеличили – по рекомендации европейских коллег. К обезьянам теперь барьер в три метра – дело в том, что они могут подхватить болезнь от человека.

Любимец всех, горилла Тони, пока в зимнем вольере. Его еще не выпускают. Впрочем не дают скучать. Приводят к нему в гости других животных. Но большинство подопечных зоопарка таки на свежем воздухе. Нежатся на солнышке, скачут вольерами. И работники говорят - животные таки соскучились за людьми.

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