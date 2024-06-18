Отныне военнообязанным не нужно носить с собой его бумажный оригинал.

В мобильном приложении "Резерв+" отныне доступен электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерина Черногоренко в Facebook.

"Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - заявила Черногоренко. Видео дня

Кроме того, в приложении для военнообязанных украинцев также доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией. Разработчики отметили, что отныне с собой можно не носить бумажный военный билет или приписное свидетельство.

Мобильное приложение Резерв+: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин анонсировал, что 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберег" к бумажному военно-учетному документу.

В Министерстве обороны говорят, что более 1,5 млн украинцев уже обновили свои данные онлайн - через мобильное приложение "Резерв+".

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