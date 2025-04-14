Ранее его в этом обвинил мэр города Конотоп.

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что не был инициатором награждения 117 бригады ТрО, которое должно было пройти в помещении конгресс-центра в момент удара двумя баллистическими ракетами РФ по городу.

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", - отметил он. В телефонном разговоре с корреспондентами "Суспільного" Артюх не назвал того, кто его пригласил. "Это уже другая тема", - подчеркнул глава Сумской ОВА.

Кроме того, было обращение за комментарием к 117 бригаде ТрО и к СБУ, однако, как сообщается, ответа не последовало.

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Что еще известно об ударе России по Сумам

Ранее УНИАН сообщал про обращение мэра города Конотоп Сумской области Артема Семенихина, в котором тот рассказал о ситуации, произошедшей в день обстрела. По его словам, удар стал следствием не только российской кровожадности, но и халатности украинских чиновников.

Ракетный удар РФ по Сумам доказал слабый прогресс Трампа в завершении войны. В Bloomberg напомнили, что Путин всего за два дня до ракетного удара принял в Санкт-Петербурге спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Глава комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко заявляет, что ФБР должно провести расследование о распространении российской пропаганды в Белом доме. Он отметил, что это необходимо сделать после реакции Трампа на удар России по Сумам. Ведь американский президент назвал произошедшее "ошибкой".

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