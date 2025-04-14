Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что не был инициатором награждения 117 бригады ТрО, которое должно было пройти в помещении конгресс-центра в момент удара двумя баллистическими ракетами РФ по городу.
"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", - отметил он. В телефонном разговоре с корреспондентами "Суспільного" Артюх не назвал того, кто его пригласил. "Это уже другая тема", - подчеркнул глава Сумской ОВА.
Кроме того, было обращение за комментарием к 117 бригаде ТрО и к СБУ, однако, как сообщается, ответа не последовало.
Что еще известно об ударе России по Сумам
Ранее УНИАН сообщал про обращение мэра города Конотоп Сумской области Артема Семенихина, в котором тот рассказал о ситуации, произошедшей в день обстрела. По его словам, удар стал следствием не только российской кровожадности, но и халатности украинских чиновников.
Ракетный удар РФ по Сумам доказал слабый прогресс Трампа в завершении войны. В Bloomberg напомнили, что Путин всего за два дня до ракетного удара принял в Санкт-Петербурге спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
Глава комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко заявляет, что ФБР должно провести расследование о распространении российской пропаганды в Белом доме. Он отметил, что это необходимо сделать после реакции Трампа на удар России по Сумам. Ведь американский президент назвал произошедшее "ошибкой".