РФ совершила эту атаку после очередного раунда переговоров с США.

Сегодняшний баллистический удар по Сумам является российским сигналом для Украины, Соединенных Штатов Америки и всего мира.

Такое мнение в комментарии Sky News высказала старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Элизабет Брау. Говоря о том, что Россия обстреляла город после встречи кремлевского правителя со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, она сказала, что представитель Дональда Трампа может и хочет мира, однако не является опытным мирным переговорщиком:

"Если бы Россия была страной, желающей проявить добрую волю, было бы очень легко не наносить удары по Украине. Это невероятно провокационный акт, который России не нужно было осуществлять ни по каким военным причинам. Это был сигнал Украине, американцам и остальному миру".

Удар по Сумах

Как сообщал УНИАН, в Вербное воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы, когда жители возвращались с церковной службы.

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Удар пришелся на густонаселенный район, в частности на Конгресс-центр Сумского государственного университета, который часто использовался для занятий с детьми. Также был поврежден троллейбус, полный пассажиров.

Согласно последним данным, в результате обстрелов погибли 34 человека, из них двое - дети. Травмированы 117 человек, среди них 15 детей.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что председатель Сумской областной военной адиминистрации Владимир Артюх проводил в одном из зданий церемонию награждения военнослужащих 117-й бригады территориальной обороны.

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