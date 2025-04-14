По словам украинского нардепа, необходимо найти, кто распространяет кремлевскую пропаганду в Белом доме.

ФБР должно провести расследование о распространении российской пропаганды в Белом доме, считает высокопоставленный украинский депутат, глава комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко. По его словам, это необходимо сделать после того, как президент США Дональд Трамп назвал российский ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли по меньшей мере 34 человека, "ошибкой".

Мережко заявил, что утверждение Трампа является "абсурдным", пишет The Times. "Это всё равно что сказать, что 11 сентября было просто "ошибкой" Аль-Каиды. Это очень тревожное заявление, которое и поощряет Путина к продолжению зверств, и демонстрирует, что кто-то из окружения Трампа продвигает российские нарративы", - отметил он..

Нардеп подчеркивает, что продвижение кремлевской пропаганды в Белом доме — это опасно. Ведь раньше Трамп говорил, что если бы он был президентом, войны бы не произошло, то теперь он не может так сказать. "Все эти зверства происходят при нём. Сейчас он — президент", - добавил Мережко.

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СМИ пишет, что атака России по Сумам является одной из самых смертоносных в 2025 году. Погибли 34 человека, включая двух детей. Получили ранения еще 117 украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди пострадавших — девочка, рождённая в этом году. Восемь раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Когда Трампа спросили о российском ударе, он заявил: "Мне сказали, что это была ошибка. Я считаю, это ужасно". Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под "ошибкой", он ответил: "Они ошиблись… вам стоит спросить у них" — не указав, кого именно он имеет в виду.

При этом Мережко предположил, что время атаки выбрано не случайно. На следующей неделе — крайний срок, к которому Трамп обещал добиться мира. "Если Трамп не добьётся прекращения огня, как обещал до Пасхи [20 апреля], он будет выглядеть как неудачник. Путин это понимает и использует", — сказал он.

Что еще известно о реакции США на удар России по Сумам

Ранее УНИАН сообщал о реакции посла США в Украине. "По сообщениям, как и в Кривом Роге, были использованы ракеты с кассетным зарядом, что только усилило масштаб разрушений и вред для мирного населения", - написала Бриджит Бринк в социальной сети X (Twitter).

Кроме того, сенатор Грэм пригрозил Путину после удара по Сумах. "Путин и мир, очевидно, не вписываются в одно предложение", - написал он. И добавил, что если ничего не изменится, то придется продолжать давление на экономику России.

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