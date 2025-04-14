Путин всего за два дня до ракетного удара принял в Санкт-Петербурге спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Российский ракетный удар по Сумам стал еще одним напоминанием того, что для российского диктатора Владимира Путина человеческие жизни не имеют ценности. Также эта атака показала, насколько мал прогресс президента США Дональда Трампа в завершении войны, которую, по его словам, он может быстро прекратить, пишет Bloomberg.

В агентстве напомнили, что Путин всего за два дня до ракетного удара принял в Санкт-Петербурге спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Европейские лидеры осудили российскую атаку, прямо обвинив в ней Кремль, а президент США заявил, что "была допущена ошибка", даже не указав на РФ.

Пока европейские лидеры продолжают обсуждать будущую миротворческую миссию в Украине, пока мало признаков того, что мирное соглашение близко, считают в агентстве. Журналисты отметили, что цель Белого дома завершить войну до Пасхи выглядит все более недостижимой.

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Уже в пятницу, 18 апреля, истекает 30-дневный срок прекращения ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Перемирие в Черном море, о котором велись переговоры в Саудовской Аравии, по-прежнему не достигнуто, поскольку Россия потребовала сперва снять санкции, подчеркнули в агентстве.

Журналисты уверены в том, что неудачная дипломатия только повышает риск активизации боевых действий. Трамп уже призывал Россию "двигаться вперед" к мирному соглашению, но воздержался от давления на Путина.

В агентстве считают, что у Трампа нет "козырей", которые позволят ему быстро завершить войну в Украине. Путин же хочет, чтобы война закончилась на его условиях.

Трамп не обвинил РФ в ракетном ударе по Сумам

Президент США Дональд Трамп, комментируя удар по Сумам, заявил, что одна из сторон конфликта "совершила ошибку". Он отказался прямо называть Россию агрессором.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно", - сказал Трамп журналистам.

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