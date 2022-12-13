С первых дней полномасштабной войны платформа открыла доступ до всех новостных телеканалов, а также детского развлекательного, образовательного контента, в раздел с аудиосказками на украинском языке.

12 декабря платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ отмечает 3 года с момента запуска. Несмотря на сложнейший 2022 год и вызовы полномасштабной войны платформа продолжила рост, в частности, количество абонентов на платформе увеличилось на 47%. Также платформа расширила контент и стала площадкой для промотирования важных документальных проектов о войне РФ в Украине.

С первых дней полномасштабной войны платформа открыла доступ до всех новостных телеканалов, а также детского развлекательного, образовательного контента, в раздел с аудиосказками на украинском языке. Большинство из этого контента до сих пор остается доступным любому пользователю как в Украине, так и за рубежом.

Кроме этого, понимая необходимость перенастроить образовательный процесс для школьников в первые дни войны, Киевстар ТВ присоединилась к общенациональной инициативе "обучение без границ", благодаря которой тысячи самых маленьких украинцев получили доступ к учебным программам и важным материалам. Всего за время полномасштабной войны к образовательному разделу добавили около 100 проектов, касающихся изучения иностранных языков, цифрового образования, медиаграмотности, изучения искусства, литературы, дизайна и тому подобное. Для деток дошкольного возраста безвозмездно функционирует доступ к аудиосказкам и другому познавательному контенту. Образовательный контент просмотрели 88 тыс. уникальных абонентов, а продолжительность просмотра составляла 50 тыс. часов.

Видео дня

Также на платформе появилось много новых проектов, львиная доля которых являются важными документальными или художественными историями, которые рассказывают об Украине и затягивают зрителей в драматические события войны. В свободном доступе есть "Мариуполь. Неутраченная Надежда", "Херсон.Тихий Террор", "Дети бомбоубежищ", "9 жизней", "Вокзал надежды". У всех них единственная цель – задокументировать ужасы войны и продемонстрировать всему миру несокрушимость украинского народа.

Кроме этого, среди самых популярных фильмов на платформе много и художественных фильмов украинского производства: "Захар Беркут", "Снайпер: Белый Ворон", "Иловайск 2014", "Батальон "Донбасс"", "Я работаю на кладбище", "Максим Оса", "Бешеная свадьба 3", а также минисериал "Хозяин", который был эксклюзивно представлен на платформе.

Осенью Киевстар ТВ существенно расширил библиотеку и пополнил ее контентом студии Disney. Легально посмотреть фильмы и мультфильмы студии можно за дополнительную плату от 49 грн. за фильм. Все фильмы доступны в профессиональной украинской озвучке, а большинство также имеют оригинальную аудиодорожку английского языка.

Более 300 телеканалов, которые предлагает Киевстар ТВ, наибольшей популярностью пользуются национальные телеканалы, а рейтинг самых популярных каналов по результатам года возглавляет 1+1, далее расположились Новый канал, ICTV, СТБ и 2+2. В то же время 80% зрителей смотрят программы телеканалов в прямом эфире, 10% – в записи, еще 10% зрителей смотрят фильмы и сериалы в видеотеке. По сравнению с прошлым годом спрос на фильмовые каналы вырос на 13%, а на детское ТВ – на 2%.

В общем, в 2022 году пользователи Киевстар ТВ время просмотра контента на платформе составил 228 млн часов, против 180,7 млн часов прошлого года. Подавляющее большинство пользователей смотрит контент со смартфона – 60%, телевизоры и приставки выбирают 38%, а еще 2% просматривают контент с ноутбуков и планшетов.

Киевстар ТВ-совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 12 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидение предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные предпремьерные показы проектов. Ее преимущество - возможность подключения на пяти различных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, IoT, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн. помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 574 млн грн. Киевстар поддержал инициативу президента Украины United24 по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн. на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев.

Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua