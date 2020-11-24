Петра Нестеренко-Ланька сбила машина.

Известный украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в результате ДТП.

Читайте такжеВ Киевской области во время съемок фильма разбился Ламборгини (фото)Как сообщает пресс-служба полиции, 23 ноября около 22:10 мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе и его сбила машина. Инцидент произошел на автодороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городокского района.

От полученных травм Петр Нестеренко-Ланько скончался на месте происшествия. Ему было 37 лет. Новость о смерти дизайнера также подтвердили его друзья.

По данному факту в полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водителя автомобиля, совершившего наезд, задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Ирина Погорелая