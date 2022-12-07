Во время мероприятия RANA UA было объявлено о проведении благотворительного аукциона.

В Киеве презентовали международный благотворительный арт-проекта RANA UA, который призван собрать средства на строительство инновационного реабилитационного хаба "Защитник" – для военных, получивших травмы, связанные с ампутацией.

Событие организовал благотворительный Фонд "24.02 UKRAINE FOREVER". Главная цель мероприятия – объявить о начале сбора средств на строительство хаба на территории Макаровского района Киевской области и призвать общественность и иностранные фонды присоединиться для помощи украинским воинам, которые возвращаются из горячих точек с "новыми" телами.

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Как рассказала автор арт-проекта RANA UA Анна Максимчук, сегодня наши военные имеют 80% процентов травм, связанных именно с ампутацией конечностей. Поэтому цель проекта - ускорить реабилитацию и социализироваться, поэтому и было решено строить хаб – настоящий реабилитационный городок.

Что будет на территории хаба:

небольшая ферма, сыроварня и молочно-мясное производство;

гончарная мастерская;

спорткомплекс, где будет проходить подготовку паралимпийская команда ВСУ, будет состоять из спортсменов или любителей в прошлом;

приют для животных, который будет обеспечивать петтерапию для военных и реабилитацию самих животных, пострадавших от войны;

ресторан с авторской кухней и тому подобное.

Также запланировано проведение мотивирующих и практических лекций от известных бизнесменов еженедельно. Отмечается, что хаб будет энергетически независимым - научные разработки украинских ученых помогут экономить на электричестве, воде, переработке бытовых и других отходов жизнедеятельности хаба.

Во время мероприятия было объявлено о проведении благотворительного аукциона, для которого был предоставлен флаг Украины с подписью Валерия Залужного и картина известного украинского художника Анатолия Криволапа, работы дизайнера McLaren Макса Шкиндера, ювелирного дома ZARINA, певца Олега Скрипки, фотографа Яна Доброносова и др.

Ведущими мероприятия стали Андрей Джеджула и Соломия Витвицкая. Звезды и группы, поддержавшие проект: Евгений Хмара, группа MAZEPA, Павел Зибров, Петр Черный. С премьерами песен выступили группа GreenGrey и Мила Нитич.

Также на мероприятие были приглашены военные, получившие травмы, связанные с ампутацией, и стронгмены, которые в свое время сдвигали с места самолет "Мрия".

Приобщиться к арт-проекту, задонатить и поддержать украинских военных с тяжелыми ранениями могут все желающие на сайте www.ranaua.com.

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