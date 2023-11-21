Главой военных закупок в Украине не может стать человек, чья супруга является гражданкой РФ.

Назначение главой военных закупок человека, член семьи которого имеет российское гражданство, открывает возможности для шантажа российскими спецслужбами.

Об этом пишет блогер, экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец в своем блог "Жумадилов - новый Коболев, плюс российский паспорт жены" на сайте "Українські новини".

Он сослался на расследование журналиста Юрия Николова, который выяснил, что жена Арсена Жумадилова имеет российское гражданство.

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"Не надо быть контрразведчиком, чтобы понять: Жумадилов является уязвимым звеном. Родственники в оккупации - это всегда риск того, что россияне будут шантажировать Жумадилова в обмен на жизнь родных. Эти методы работают веками, так почему они не должны работать на Арсене Жумадилове?" - задается вопросом Сергей Лямец.

По его мнению, первая попавшаяся проверка СБУ должна была выявить этот факт и завернуть кандидатуру Жумадилова на должность руководителя военных закупок, но этого не произошло

Сергей Лямец отмечает, что сам факт создания Агентства, которое возглавил Арсен Жумадилов, несет ряд рисков. Один из них заключается в том, что ее руководитель не является политической фигурой и государственным служащим. Соответственно, правоохранительные органы будут иметь гораздо меньше полномочий для его контроля. Кроме того, само агентство имеет гораздо меньше регулирующих органов и потенциальных точек контроля со стороны правоохранительных органов, чем соответствующий департамент в министерстве. В качестве примера журналист приводит параллели с таким же закрытым для проверок НАК "Нафтогаз".

"Отсутствие статуса госслужащего - это крайне серьезная вещь. Арсен Жумадилов не будет составлять декларации и выйдет из-под внимания НАПК и антикоррупционеров. К нему не будет применяться целая куча статей Уголовного кодекса, потому что Агентство - даром что государственное предприятие. Она считается частной структурой, фирмой. Спросите у Коболева, который несколько лет назад доказал, что государственная компания "Нафтогаз" является независимой от государства. В НАК "Нафтогаз" годами не могли попасть государственные аудиторы даже для того, чтобы проверить бухгалтерию! Я уже не говорю о доступе к тайным документам. А тут - самые тайные документы. Чтобы просто заинтересоваться, придется получать спецразрешение, а потом долго спорить со Службой безопасности и юридической службой", - пишет блогер.

По словам Сергея Лямца, с этим связан еще один риск - отсутствие реального аудита агентства. Ведь новое руководство агентства, которое сейчас формирует свою команду на базе личных предпочтений, без проведения конкурса, пытается отодвинуть от процесса реальных активистов и закрыть свою деятельность для внешнего контроля.

"Главная идея создания Агентства - избавиться от тех же активистов, общественного контроля, общественных советов. Нам предлагают закрыть эту сферу для контроля. Доверить ее профессиональным грантоедам, за которыми вроде бы никого нет. Создание Агентства позволит закрыть любую информацию, кроме красивых презентаций в стиле "большого строительства". Какие там "управляемость и прозрачность?". Военные закупки Украины спрячут за хорошим забором с евроремонтом, и что будет происходить за тем забором, мы никогда не узнаем. А теперь приложите к этому факты о поездках в Крым и российский паспорт жены Жумадилова. Дайте сами себе ответ, будут ли оборонные закупки Украины в безопасности?", - резюмирует Сергей Лямец.