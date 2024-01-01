Омбудсмен напомнил, что государственные органы не должны превышать свои служебные полномочия.

Люди жалуются, что пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью, многодетных родителей, водителей, участвующих в перевозке гуманитарного груза, а также требующих показать военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проверит действия сотрудников пограничной службы на законность.

Он сообщил, что направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить перечень документов, которые требуют у граждан при пересечении государственной границы, а также объяснить правовые основания такого требования.

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"Никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство", - заявил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что государственные органы не должны превышать свои служебные полномочия.

Очереди на границах - детали

В Государственной пограничной службе прокомментировали информацию о том, что украинских мужчин, в частности инвалидов 3 группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.

Пограничники отметили, что могут потребовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военно-учетных документах. Ужесточение проверок связано со случаями неоднократных подделок документов. Так, ГНСУ может потребовать военно-учетные документы с записью об отсрочке.

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