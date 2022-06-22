Казням мог предшествовать допрос с пытками, считают в организации.

Украинский фотокорреспондент Максим Левин и его друг - боец ВСУ - Алексей Чернышов были хладнокровно казнены российскими войсками в лесах под Киевом в марте.

К такому выводу пришли в организации "Репортеры без границ" после тщательного изучения обстоятельств гибели журналиста включительно с уликами, найденными на месте преступления.

Вероятно, Левин пошел в лес, чтобы вернуть свой дрон. Там его заметили вражеские войска, которые уже заняли часть территории.

Журналист был уверен, что отснятые дроном кадры были хорошим свидетельством жестокого вторжения РФ в Украину.

Казням мог предшествовать допрос с пытками, считают в организации.

В сопровождении сотрудников сил безопасности Украины RSF удалось определить место преступления. Обугленный Форд Маверик Левин все еще был там.

На месте происшествия специалисты RSF нашли несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышева, и установили 14 пуль в его автомобиле.

На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

Как писал УНИАН, 1 апреля в районе села Гута полиция нашла тело фотожурналиста Макса Левина. Предварительно, фотографа оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

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