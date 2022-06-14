Роман Ратушный выступал против застройки Протасова яра.

Известный киевский активист и глава ОО "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный погиб на фронте. Он принимал участие в бою с российскими оккупантами под Изюмом.

Об этом сообщили в пресс-службе его организации.

Отмечается, что Ратушный погиб 9 июня.

"Ромчик был лучшим из нас, смельчаком, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою, он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении.

Роман Ратушный – что известно

Он с первого дня полномасштабного нападения России на Украину принимал участие в боях под Киевом. Позже в составе 93 ОМБР "Холодный яр" освобождал Тростянец.

Кроме того, он был участником Революции Достоинства. Украинскому патриоту 5 июля исполнилось бы 25 лет.

В организации "Защитим Протасов яр" пообещали продолжить его дело и построить парк в Протасовом яру, где в его честь высадят дуб.

Как ранее сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов на Харьковщине ранены двое детей. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом - осколочные ранения.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты продолжили обстреливать Харьков, Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе 3-месячный ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: