В СИЗО они будут находиться минимум до 4 февраля.

Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его сообщнику Алексею Левину, обвиняемым в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте такжеКиевский апелляционный суд разрешил задержать ПоклонскуюКак передает корреспондент УНИАН, 7 декабря судья Днепровского райсуда Киева Юлия Иванина удовлетворила соответствующее ходатайство стороны обвинения.

"Ходатайство прокурора о продлении сроков содержания обвиняемых Мангера и Левина под стражей - удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей... до 4 февраля включительно", — отметила судья.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления. Мангера и Левина, которые обвиняются в организации и заказе преступления, задержали, они находятся под стражей. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, имеющим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.

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Автор: Антонина Доломанжи