Сейчас муниципалитеты готовы к экономии газа, много городов подготовилось к отопительному сезону, который ожидается с 15 октября.

Кабмин уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине введут режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это будет очень сложный отопительный сезон, здесь объективно понятно. И вы знаете, что принято постановление Кабинета Министров, предусматривающего уменьшение на 10% объемов потребления газа муниципалитетами, которые докажут соответственно это решение до предприятий и электроснабжения. То есть у нас в стране будет введен режим экономии, как делается это в других странах Европы. Поэтому конечно, что профильное министерство обратилось ко всем жителям, даже сделали информационные плакаты с предложением провести элементарные мероприятия утепления и бережно относиться к использованию тепла", - отметил он.

Видео дня

По словам Слобожана, сейчас муниципалитеты готовы к экономии газа, многие города подготовилось к отопительному сезону, который ожидается с 15 октября.

"Муниципалитеты в случае экономии готовы, технологически уже ряд городов заявила, 100% готовность к отопительному сезону, ждем теперь на температурный режим. Соответственно, если три дня температура держится 8°C и ниже, то должно быть включено отопление. Хотя уже есть информация о том, что в учреждениях социальной сферы, например на Западе Украины, что касается медицинских учреждений, то включалось отопление, когда был неблагоприятный температурный режим. А так ожидаем с 15 октября начала отопительного сезона, в первую очередь будут включаться учреждения социальной структуры и затем, соответственно, жилищный фонд", - подытожил исполнительный директор.

Отопительный сезон 2022-2023

В Украине отопительный сезон этой зимой будет самым сложным в истории страны. Ожидается, что могут возникнуть проблемы из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры.

Уголь и газ для отопления Украины хватает. Кроме того, накапливают альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.

Украинцам пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году получить их и в этом году. Тарифы на тепло до весны повышать не будут. Они составят 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: