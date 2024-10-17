Военные, которые получили инвалидность во время службы, могут претендовать на высокую пенсию.

Военнослужащие, которые выполнили свои обязательства перед Родиной и получили проблемы со здоровьем из-за службы, имеют право на достойные пенсии. Выплаты военным по инвалидности привязаны к их денежному обеспечению по последнему месту службы.

Какая пенсия у военных с инвалидностью

Размер пенсии для военнослужащих с инвалидностью зависит от нескольких критериев - при каких условиях получено заболевание, уволился ли ветеран со службы, какая у него группа.

Военные с инвалидностью, полученной во время защиты Родины, в качестве пенсии получит процент от денежного обеспечения:

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I группа - 100%;

II группа – 80%;

III группа - 60%.

Если инвалидность ветерана не связана с военными обязанностями, то размер пенсии составит 70%, 60% и 40% от денежного довольствия для I, II и III группы инвалидности.

Пенсии военным по инвалидности 2024 имеют минимальный порог. Размер выплат не может быть меньше 15 347 гривень, 12 396 гривни или 8500 гривень для лиц с инвалидностью I, II и III группы соответственно.

То есть минимальная пенсия военного с инвалидностью - 8500 гривень в месяц. Если ветерану платят меньше, то он может оспорить размер пенсии в суде.

Как оформляется пенсия по инвалидности военным

Если военному впервые назначается пенсия по инвалидности, то нужно обратиться в военный орган по последнему месту прохождения службы. С собой нужно иметь документы, которые подтверждают степень инвалидности, причину заболевания и военный статус.

Если военнослужащий уже получал пенсию ранее, то обращаться нужно в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

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