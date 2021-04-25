Также он заявил, что многие украинские церковных традиций, которые сейчас считаются русскими, на самом деле «украдены» у Украины.

Православная церковь Украины (ПЦУ) работает над унификацией церковных традиций, в частности, это касается богослужебных книг и облачения священнослужителей.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

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«Сейчас мы работаем над тем, чтобы унифицировать и пение. У нас есть специалисты, которые занимаются разработкой богослужебных книг, чтобы все унифицировать. Но на это нужно время», - сказал он.

По словам митрополита Епифания, унификация коснется и богослужебного облачения. «Это касается и богослужебного облачения. Если вы сейчас посмотрите, то большинство духовенства все же постепенно самостоятельно меняет. Мы не заставляем. Потому что силой никогда не привьешь любовь к чему-то. И священнослужители должны постепенно самостоятельно прийти к осознанию. И я вижу, что этот процесс достаточно интенсивно сейчас развивается. Нужно только время», - добавил предстоятель ПЦУ.

Также митрополит Епифаний заявил, что многие украинские церковные традиции, которые сейчас считаются русскими, на самом деле «украдены» у Украины. «Если говорить о русских традициях, то надо знать еще и историю, это в свое время были украдены украинские добрые традиции. Поэтому, я думаю, что со временем украинская церковь будет больше меняться, реформироваться и делать все для того, чтобы быть духовно полезной каждому украинцу», - сказал он.

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Автор: Павел Степанец