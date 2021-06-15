Парки и скверы Харькова соединит сеть зеленых коридоров с пешеходными и велосипедными дорожками, созданными в рамках проекта «Зеленый каркас», который инициировали городские урбанисты. Новые зеленые коридоры дадут возможность харьковчанам совершать пешие и велосипедные прогулки любой продолжительности и разными маршрутами: вдоль них можно будет заниматься спортом, гулять с детьми, добираться на работу, рассказал «Редпост».

«Это уже не создание парка в обычном нашем понимании. Это не парк в индустриальном мире, когда под него выделяли в городе территорию, и народ туда приходил, приезжал, ел мороженное, катался на аттракционах. Мы хотим создать другую систему – природа нужна внутри города», - объяснила автор проекта, дизайнер Марина Крячко.

Читайте такжеВ "Экополисе ХТЗ" создают "парк парков" и будут вместе с турками собирать автобусы

В зеленую сеть войдут более 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек. Кроме того, согласно проекту «Зеленый каркас», туда включат 27,4 км зеленых улиц, почти 19 км реконструированных улочек частного сектора и практически столько же велопешеходных тропинок в микрорайонах и садово-парковых зонах.

В рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция 26 велопешеходных мостов. Кроме того, необходимо реконструировать 32 перекрестка, 27 км улиц и построить 76 км велодорожек.

По мнению авторов проекта, Харьков – единственный город Украины, который способен провести трансформацию городского пространства такого масштаба и создать единую зеленую систему большого мегаполиса.

Работы по развитию сети велодорожек в городе продолжаются – проект «Зеленый каркас» соответствует духу и целям стратегии развития Харькова до 2030 года, подчеркнул исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

В этом году в лесопарковой зоне появилось более 20 километров велосипедных дорожек, которые соединили с велотрассой вдоль Белгородского шоссе. Вскоре велотрасса появится также и на проспекте Науки, соединив центр Харькова со студгородком.

«Идея соединить все парковые зоны Харькова зрела давно. Я знаю, что разработчики проекта по несколько раз пешком прошли 127 километров этих маршрутов, которые они предлагают превратить в зеленые коридоры. Не просто нарисовали схему, а продумывали каждую мелочь. Спроектировали наиболее оптимальные для ландшафта Харькова решения», - заявил Терехов.

Как ранее сообщил Игорь Терехов, руководство города договорилось о поставках экологичных автобусов турецкого производства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь