Короб, накрывающий монумент, деформировало ударной волной.

Сегодня стало известно, что во время ракетной атаки по центру Одессы едва не снесло голову монументу российской императрице Екатерине II, который после демонтажа находится в Художественном музее.

Речь идет о ракетном ударе, который был нанесен по городу 5 ноября. Историк Александр Бабич на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал соответствующие фото.

"Вчера, когда разгребали все, что натворила орковская ракета в Художественном музее, посмотрел на короб, который накрывает Катьку (монумент императрицы Екатерины II – УНИАН). Его деформировало ударной волной и ее едва не снесло голову. Такие дела. Такой символ", - рассказал Бабич.

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Во время брифинга врио директора Одесского национального художественного музея Екатерина Кулай подчеркнула, что пострадавшее от ракетного удара учреждение быстро восстанавливается и планирует открыться уже в декабре.

"Мы находимся в процессе расчетов – что у нас пострадало и в каких масштабах. Уже сейчас могу сказать, что критических разрушений не произошло, но то, что повреждено ударной волной имеет последствия. Мы временно остались без админздания, оно очень повреждено. Пострадали также выставочные залы, которые выходят на Софиевскую улицу. К счастью, экспонаты выставок, которые находились в этих залах, значительно не пострадали. Уже были реставраторы и мы сможем восстановить выставочные залы музея быстро", – отметила она.

Атака по Одессе: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 ноября российские военные атаковали Одессу дронами, ракетами "Оникс" и " Искандер-М". Произошло попадание в центр города, по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной изуродованы десятки жилых домов, Одесский национальный художественный музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО. Пострадало 8 жителей города. В центре улицы образовалась огромная воронка.

Художественный музей, рядом с которым произошло попадание, 6 ноября планировал празднование 124-го дня рождения. Планировалось устроить бесплатный вход и подарки для посетителей, но из-за атаки мероприятия отменяли.

Напомним, судьба памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II, очень долго решалась. Из-за этой композиции, которая находилась в историческом центре, было много скандалов, акций протеста и тому подобное. Даже проводили соцопросы.

В конце 2022 года его памятник демонтировали, статую императрицы передали Одесскому художественному музею.

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