Некоторые элементы памятника уже демонтированы.

Вечером в среду, 28 декабря 2022 года, в Одессе начали демонтаж статуи императрицы Екатерины II. Ранее около памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является этот монумент, разобрали забор.

Как сообщает местное издание "Думская", деревянный саркофаг, за которым был памятник Екатерине II, рабочие разбирали с самого утра.

Некоторые элементы памятника "Основателям Одессы" уже демонтированы.

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Демонтаж памятника Екатерине II

20 октября 2022 года в Одессе был завершен электронный опрос относительно судьбы памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II. Однако окончательное решение относительно судьбы монумента принимал городской совет.

В конце ноября 2022 года Одесский горсовет решил демонтировать памятник "Основателям Одессы". Согласно решению, статую императрицы демонтируют и передадут Одесскому художественному музею.

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