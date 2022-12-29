Монумент должны передать в Одесский художественный музей.

В Одессе демонтировали памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, 28 декабря состоялось историческое событие - наконец-то памятник российской императрице демонтирован.

"Спасибо жителям Одессы, которые высказали свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине. Спасибо депутатам Одесского городского совета за то, что приняли верное решение", - отметил Марченко.

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Утром на опустевшем постаменте вместо памятника в честь российской императрицы одесситы уже могли видеть украинский флаг.

Дальнейшая судьба памятника Екатерине

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Одесский горсовет решил демонтировать памятник "Основателям Одессы, центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II. Согласно решению, статую императрицы должны передать Одесскому художественному музею. Кроме того, четыре остальные скульптуры памятника "Основателям Одессы", которые являются музейными предметами государственной части Музейного фонда Украины и находятся на учете коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова", тоже демонтируют и передадут в музей.

В будущем планируется, что скульптурную композицию, которая теперь стоит на Екатерининской площади, перенесут в специальную тематическую зону, обустроенную в парке им. Савицкого, который в прошлом назывался им. Ленинского комсомола. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в этом парке будет создан парк советского и имперского прошлого.

28 декабря в Одессе начались подготовительные работы по демонтажу монумента.

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