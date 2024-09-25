Сейчас в стране есть четыре слоя - те, кто воюет, кто никуда не ехал, кто вернулся и те, кто находится за границей.

Полномасштабное вторжение РФ побудило многих украинцев выехать за границу, часть возвращается, но мамы с 17-летними сыновьями не хотят этого делать из-за возможной мобилизации. Об этом "Украинской правде" рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

По ее словам, сейчас больше всего бьет по демографической ситуации в Украине не увеличение смертности, а именно миграция:

"Безусловно, миграция. Хотя ее бурный процесс закончился еще в апреле 2022 года"

Либанова отметила, что сейчас выезжает за границу очень немного украинцев. Но, по мнению, эксперта, они это делают не из-за войны, а просто воспользовались ею как возможностью для выезда.

В то же время в Украину возвращаются преимущественно те, кто имел здесь высокий статус, конкурентную профессию, у кого есть куда вернуться. Например, врачи за границей, скорее всего, не врачами работают, а учителя - не учителями.

"И их это не устраивает. Ученые, которые уехали, делали это на срок действия стипендии, и он уже мог закончиться. Вообще, когда мы говорим о возвращении наших мигрантов, то в подавляющей степени вернутся как раз наиболее квалифицированные, которые не удовлетворены за рубежом своим положением, социальными связями, статусом, деньгами, своей занятостью", - рассказала демограф.

Также, по информации Либановой, в Украину возвращаются и семьи с детьми. В частности, в 2023 году возвращались с детьми среднего школьного возраста, которые просто не захотели там оставаться, потому что им было некомфортно:

"Мамы 17-летних мальчиков, безусловно, стараются не возвращаться с ними"

Она добавила, что люди, которые выехали в 2022 году и сейчас возвращаются в Украину, готовы адаптироваться к новым условиям.

"Пока готовы. Хотя разделение в обществе, бесспорно, есть. Я вижу четыре таких слоя: те, кто воюет, те, кто никуда не уезжал из дома, те, кто выехал в первые месяцы, но вернулся, и те, кто сегодня находится за границей", - рассказала Либанова.

По ее мнению, это разделение может превратиться в раскол при условии непутевой политики - например, если государство предоставит льготы тем, кто будет возвращаться из-за границы.

"Если мы будем добавлять льготы участникам боевых действий, поверьте, общество это воспримет, какие бы льготы это ни были. Но с остальными категориями сложнее, к ним будут относиться более придирчиво", - убеждена эксперт.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, эксперты назвали главные причины демографической катастрофы в Украине. Так, в условиях полномасштабной войны рождаемость в Украине резко сократилась, углубив демографический кризис, который и так усиливается на протяжении последних 10 лет.

По словам экспертов, сама война и связанная с ней мобилизация играет здесь лишь опосредованную роль. По данным Министерства юстиции, в течение 2023 года в Украине родились более 187 тысяч младенцев. Это на 9% меньше, чем в 2022-м, когда на свет появились 206 тысяч детей.

Но первый год войны сам по себе показал рекордное падение рождаемости - сразу на 25%. Для понимания, согласно статистическим данным, в 2021 году в Украине родилось более 273 тысяч детей, в 2020-м - 299 тысяч. Масштаб демографического кризиса становится еще более наглядным, если взглянуть на статистику за 2010-2013 годы: тогда ежегодно рождались около 500 тысяч детей.

Как считает финансовый аналитик Алексей Кущ, влияние войны на демографическую ситуацию на самом деле является опосредованным, а истинные причины падения рождаемости выходят далеко за пределы событий последних лет. По его мнению, имеют влияние перманентные экономические кризисы, отсутствие положительного сценария развития и социальной государственной поддержки рождения детей и тому подобное.

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