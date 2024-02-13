Решение, которое касается предоставления отсрочки аспирантам, обучающимся на контракте, принял парламентский комитет по вопросам образования и науки.

В Верховной Раде Украины рекомендовали изъять норму об аспирантах-контрактниках из текста законопроекта о мобилизации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. "Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки своим решением рекомендовал исключить норму об аспирантах-контрактниках из текста, проголосованного в первом чтении проекта закона 10449 насчет мобилизации", - написал он.

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В центре внимания мобилизация - законопроект об усилении мобилизационных мероприятий принят в первом чтении

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета").

12 февраля народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина предложила не лишать аспирантов-контрактников права на отсрочку. Она подала соответствующую поправку к обновленному законопроекту о мобилизации, поскольку, по ее словам, такое ограничение противоречит Конституции Украины и закону "О высшем образовании".

Гришина напомнила, что принятый в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации содержит норму, ограничивающую право аспирантов-контрактников на отсрочку от мобилизации. Она отметила, что "потенциал наших аспирантов должен цениться одинаково - независимо от формы финансирования их обучения".

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