Ирина Фриз отметила, что есть вопрос к финансированию мобилизации.

Украинская власть должна изменить подходы к вопросу мобилизации украинцев. Это позволит устранить какие-либо недоразумения в обществе.

"Подчеркиваю и том, что мы должны получить ответ, имеет ли государство финансовый ресурс для обеспечения того количества мобилизации, которую хотят осуществить путем этого законопроекта. Желательно, чтобы власть вообще изменила подходы к вопросу мобилизации", - рассказала народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, необходимо установить очередь военнобязанных, которых могут призывать.

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"Тогда такого неприятия в обществе этот законопроект о мобилизации не имел, и вообще не было бы необходимости для внесения этого законопроекта. То есть, если бы государство начало с наведения порядка по военному учету, то было бы четкое понимание сколько государство имеет мобилизационного ресурса. Также есть потребность в создании мобилизационного резерва. Далее должно быть финансовое обеспечение, которое заключается не только в обеспечении формой и продуктами, а обеспечении оружием и боекомплектом", - подытожила Фриз.

Закон о мобилизация - последние новости

Обновленную версию законопроекта о мобилизации Кабмин передал в Раду в конце января. 7 февраля парламент поддержал документ в первом чтении. До 21 февраля к нему должны были подать поправки.

По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, к законопроекту о мобилизации подано уже 2 527 правок.

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