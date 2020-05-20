В Киеве после открытия детсадов родителям запретят заходить внутрь
После открытия детских садов родителям будет запрещено заходить внутрь детских дошкольных учреждений.
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Об этом сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей на пресс-конференции в УНИАН. Он призвал родителей прививать своим дошкольникам элементарные гигиенические навыки - поменьше касаться руками лица, чаще мыть руки.
"Дошкольные учреждения должны готовиться: иметь дезинфицирующие средства, убрать из детских комнат ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, обучить персонал соблюдению карантинных мер в работе с детьми, регулярной дезинфекции помещений", - сказал Гелевей.
Кроме того, он отметил, что после открытия детсадов родителям будет запрещено провожать детей в раздевалку. Детей будут встречать воспитатели на улице и забирать их в помещение детского сада.
Кроме того, Гелевей заявил, что в Украине не преодолен проблему с проведением массового тестирования на коронавирус.
"Внесены изменения в законодательство и власть хочет, чтобы протестовали как можно больше людей. На сегодняшний день у нас тестируют людей с подозрением на коронавирус и тех, кто связан с борьбой с этой болезнью - медиков, полицию. Но у нас не хватает как лабораторий, так и тест-реактивов. в частности, киевская городская лаборатория делает 500 тестов в день, а есть еще лаборатории в Александровской больнице и в 4-й больнице, но все они могут сделать не более 1 тысячи тестов в сутки, что очень и очень мало", - сказал он.
Также Гелевей добавил, что отечественные тесты, которые уже даже развезли по больницам, оказались некачественными, и партию этих тестов возвращают производителю.
"Поэтому мы призываем правительство срочно ввезти из-за границы тесты на ПЦР и закупить оборудование для тестирования. Ни о каком выполнении закона о массовом тестировании не может быть и речи, поскольку ситуация с тестированием очень критическая, а еще больше она ухудшится, когда запустят плановое лечение, поскольку для планового лечения пациент должен предоставить справку, что прошел тестирование. А эта справка действительна всего трое суток, при том, что у нас результаты тестирования люди получают минимум на пятые сутки. И когда откроют плановое лечение, то одновременно 100 тысяч человек обратится за тестированием. С таким количеством система не справится даже с учетом мощностей частных лабораторий, проводящих тестирование на платной основе. Поэтому проблему надо решить в ближайшие недели", - заявил председатель медицинской комиссии.
Кроме того, Гелевей обратил внимание на то, что неупорядоченность законодательства о медицинской реформе продолжает порождать проблемы с финансированием больничных учреждений. В частности, в Киеве сложная ситуация с финансированием Центра микрохирургии глаза и перинатальной медицины.
"К сожалению, на сегодня этот вопрос не решен, и мы призываем Министерство здравоохранения принять новое постановление правительства, или внести изменения в постановление №250, в котором говорится о порядке использования средств по субвенции. Вопрос на сегодня не решен. К сожалению, после введения второго этапа медреформы с 1 апреля местная власть не имеет полномочий повлиять на ситуацию", - отметил он.
Гелевей также добавил, что необходимо принять медицинский кодекс, который на уровне государства решал бы вопросы финансирования больничных учреждений, чтобы не пришлось каждый раз точечно спасать ситуацию.