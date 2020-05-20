Мэр Киева рассказал о возможных датах открытия детсадов и школ

Кличко призвал родителей сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать детские сады и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей.

Открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Сегодня главное – создать безопасные условия для детей", - отметил он.

Мэр сообщил, что городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. "Мы пользовались рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм", - сказал он.

В учреждениях образования уже совершили часть необходимых мероприятий для восстановления работы. В частности:

проверяют работников на возможное заболевание

проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных

закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы.

Городской председатель подчеркнул, что "очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать детские сады и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Сады не должны стать новыми очагами заболевания".