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Мэр Киева рассказал о возможных датах открытия детсадов и школ

13:01, 20 мая 2020
Общество
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В учреждениях образования уже провели часть мероприятий для восстановления работы \ Фото: пресс-служба Витаия Кличко

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Сегодня главное – создать безопасные условия для детей", - отметил он.

Мэр сообщил, что городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. "Мы пользовались рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм", - сказал он.

В учреждениях образования уже совершили часть необходимых мероприятий для восстановления работы. В частности:

  • проверяют работников на возможное заболевание
  • проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных
  • закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы.

Городской председатель подчеркнул, что "очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать детские сады и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Сады не должны стать новыми очагами заболевания".

Инфографика УНИАН
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