Книга наполнена странными, спорными и оскорбительными высказываниями в адрес женщин.

В Украине часто возникают скандалы из-за учебников, в которых находят ляпы и неточности. В этот раз обратили внимание на учебник "Деловая карьера" для студентов высших учебных заведений, который наполнен сексизмом и предвзятого отношения к женщинам.

Об этом пишет специалист по коммуникации Диана Натхир в Facebook.

По ее словам, наткнулась на учебник доктора экономических наук и профессора Ивана Дахно.

"Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь больше похожа на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма, эйджизма, нетолерантных высказываний относительно культуры других национальных групп, абсолютно недопустимых собственных предположений, суждений и стереотипов, антинаучных выводов и утверждений. Это без акцента на стиль изложения материала и неуместных шуток в каждом подразделении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе умер известный детский писательДействительно, учебник наполнен странными, спорными и оскорбительными высказываниями в адрес женщин. В разделе "Гендер" автор размышляет над "проблема сочетания женщины и работы такова, которую невозможно проигнорировать".

Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром Адольф Гитлер говорил: "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали". Работницам следует разрешать менять занятие работой в течение дня. Монотонная работа их нервирует, – пишет Дахно.

По его словам, мужчинам "сложно управлять женским коллективом, но возможно".

Женщины — активные участницы как материального производства, так и сферы услуг. Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали как за то, что они неправильно понимали команду "Ложись!". Управлять мужчине женским коллективом тяжело, но можно. К мужчинам-начальникам женщины относятся, очевидно, лучше, чем к женщинам-начальницам, - говорится в учебнике.

При этом на работу стоит брать только молодых и замужних женщин, потому что они "менее склонны к флирту, чем незамужние". Не обошел стороной автор и внешность кандидаток на работу.

Читайте такжеШкольник из Мелитополя под одобрения друзей растоптал на камеру учебник по украинскому (видео)"Худые девушки менее добродушны и эффективны, чем полные девушки. Следует врачу, который занимается женскими болезнями, осмотреть кандидаток на работу. Это поможет избежать в будущем всевозможных юридических исков. Обзор позволит выявить тех, кто имеет физические и психологические проблемы, несовместимые с той работой, которую придется выполнять", - пишет автор.

В то же время он рекомендует женщинам постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, иначе их место "в Киеве на Окружной дороге". При этом Дахно заявил, что женщины любят, чтобы ими командовали, и вспомнил про Гитлера.

Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром Адольф Гитлер говорил: "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали", - указано в книге.

Конечно же, по его мнению, женщинам нельзя носить короткие юбки и одежду с декольте в офисе, потому что это провоцирует мужчин.

Женщина уместна всегда, даже в офисе, где бы женщина не работала. Следует постоянно помнить, что женщина, прежде всего, женщина, а потом уже - работница, - продолжает свои размышления автор.

Также он считает, что "первый шаг к интиму на работе делают представительницы чудесного пола".

Как ранее сообщал УНИАН, авторы учебника "Всемирная история. История Украины. Интегрированный курс для 6-го класса" Александр Бандровский и Виталий Власов внесли в книгу вместо научных фактов библейские мифы.

Автор: Анастасия Горбачева