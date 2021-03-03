Местный водопровод требует капитального ремонта, денег на который, по словам чиновников, нет.

В городе Лозовой, а также еще двух поселках Харьковской области отключили водоснабжение. Без воды остались дома почти 80 тыс. жителей.

Об этом сообщает ТСН.

Во вторник, 2 марта, людям полностью отрезали воду, однако она начала исчезать еще на прошлой неделе из-за масштабной аварии на водопроводе.

Читайте такжеЯдохимикаты и тяжелые металлы: специалисты установили, какую воду пьют большинство украинцевСначала произошел прорыв на одном участке, а впоследствии поступила информация об утечке на другом, поэтому ремонтные работы затянулись. Вчера специалистам удалось обнаружить место повреждения: выяснилось, труба треснула прямо под железнодорожными путями, что осложнило ремонт.

По словам коммунальщиков, там трубопровод уже починили, однако вода и дальше продолжает куда-то вытекать, а потому ищут еще один прорыв.

"Отправляют на Лозовую где-то 400-450 кубов в час, но мы получаем около 110 кубов, то есть лишь четвертую часть", - отметил первый заместитель лозовского городского головы Александр Жидков.

Сейчас воду разным районам подают из резервуаров по графику, однако жители жалуются, что ее получают не все, а график нарушается.

"Седьмой этаж, появилась вода в половине десятого. Нам пришлось в экстренном режиме набирать все, что можно. Но, я так понимаю, девятые этажи так и не дождались. Вчера не было вообще воды. Дали буквально на 15 минут утром, вечером вообще не дали", - рассказала одна из жительниц.

Местный водопровод - это две ветки длиной 30 км, одна из которых изношена на 90%, другая на 75%. Магистраль нуждается в капитальном ремонте. По словам чиновников, они уже разработали проект ремонта, впрочем, нужной суммы - более чем 750 млн грн - в местном бюджете нет, а потому будут просить помощи у правительства.

Если проблемы с водой достигнут критической точки, в Лозовой могут объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня, школы переведут на дистанционное обучение, а больницы будут принимать только тяжелых больных.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН