Отец сам 7 лет воспитывал детей, ведь мать лишили материнских прав. После его смерти опеку над детьми взяла крестная мать.

В Купянске Харьковской области четверо детей остались сиротами после того, как их отец погиб, закрыв их собой от кассетного снаряда. Мать давно лишили родительских прав, говорится в сюжете ТСН.

В тот страшный день муж Сергей Савельев вместе с самым старшим сыном и самой маленькой дочерью пошли за гуманитарной помощью. По дороге прилетела кассетная бомба, отец сразу же прикрыл детей и спас их ценой собственной жизни.

Двое других детей были дома, через сутки они пошли к блокпосту искать отца, брата и сестру. Военные выяснили, что отец умер, а двоих детей, которые были с ним, отправили в Харьков в больницу. Там, в медучреждении, своего крестника Богдана увидела Ольга. Он тоже ее узнал и рассказал обо всем, что произошло, об ужасной смерти его отца.

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Богдану отрезали фаланги пальцев на руке, Ангелина находилась в реанимации, у нее были перебиты ноги. Узнав об этом всем, их крестная мать Ольга решила все за пару часов - и стала опекуном. Так, они с мужем Дмитрием теперь многодетная семья, ведь у них есть своих двое деток.

Благотворители помогают в лечении Богдана и Ангелины, пока они все большой семьей отправились в Австрию, где детей ждет реабилитация и операции.

Как "азовец" стал отцом для 8 детей-сирот

Ранее 24-летний боец "Азова" Владимир стал опекуном сразу для восьмерых своих племянников из Житомирской области. Машина их родителей подорвалась в декабре на заминированном обочине недалеко от беларуской границы. 8 детей, самой маленькой из которых всего 2 месяца, моментально осиротели.

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