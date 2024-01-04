Лишь вчера девушка вернулась из российского плена, где находилась с мая 2022 года.

Боевой медик из "Азовстали" Галина Федишин, которая накануне вернулась из российского плена, получила предложение руки и сердца от любимого – тоже защитника Мариуполя Николая Гриценяка. Об этом рассказал командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, где служила девушка, Сергей Волынский ("Волына").

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломать сильнейших, но не позволила сломать вас. Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают препятствий, даже когда это – ад на земле. Они вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытание пленом и долгую разлуку, но их сердца ни на мгновение не прекращали биться в унисон", – написал он в Фейсбуке.

Свои поздравления влюбленным выразил также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Обмен пленными 3 января

Как писал УНИАН, накануне состоялся первый за много месяцев большой обмен пленными с Российской Федерацией. Домой вернулись 230 украинских граждан, в том числе и защитники Мариуполя. Среди освобожденных - 5 женщин.

Галина Федишин была в числе тех, кто вчера вернулся домой. Она служила медиком в 36-й отдельной бригаде морской пехоты контр-адмирала Михаила Билинского, защищавшей Мариуполь. Девушка попала в плен в мае 2022 года, когда было достигнуто соглашение о прекращении боев в осажденной "Азовстали".

В плену девушка стойко придерживалась своих взглядов и разговаривала только на украинском языке. За это ее наказывали - регулярно вывозили якобы на обмен, но потом возвращали обратно в тюрьму.

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