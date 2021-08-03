Организаторы фестиваля опровергли информацию из соцсетей, что на сцене якобы сожгли крест.

Организаторы фестиваля "Файне місто" утверждают, что не имели намерения оскорблять чувства христиан, предоставив сцену польской блэк-метал группе Batushka, которая выступила в образах монахов, с гробами, иконами и перевернутыми крестами.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

"Ситуация, которая сложилась вокруг выступления группы Batushka, довольно неприятная. Однако мы не имели целью оскорбить чувства верующих, приглашая этих артистов. В музыке, как и в кино или театральном искусстве, есть разные жанры: мистика, ужасы, мелодрама, комедия, вестерн... На фестивале "Файне місто" также есть сцены для совершенно разных жанров, и посетители, покупая билет, выбирают сцену и артистов, которые им по нраву. Именно выступление группы Batushka мы расцениваем как жанр мистика, на которое собралось немало посетителей, как из Украины, так и из-за рубежа. Организуя мероприятие, мы никоим образом не стремились оскорбить чьи-то чувства или веру, а наоборот создать атмосферу, где каждый будет чувствовать себя комфортно и свободно", - отметила команда организаторов фестиваля.

Также они опровергли информацию из соцсетей, что на сцене якобы сожгли крест. Организаторы фестиваля пояснили, что горел каркас от чучела, которое традиционно поджигают на "Файном місті" как символ сожжения всего недоброго, что было за предыдущий год.

"У нас есть одна фестивальная традиция – символично сжигать чучело вместе с ненужными вещами, люди могли принести туда плохое настроение, злость, неприятные воспоминания, кто-то принес на сожжение "русскую попсу". Это было чучело на деревянном каркасе. Фото, распространилось сетями – это лишь остатки каркаса, а не крест", – добавляют организаторы.

Напомним, мэр Тернополя Сергей Надал требует от организаторов музыкального фестиваля "Файне місто" извиниться из-за "антихристианского действа" на сцене.

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Фестиваль "Файне місто" - скандалы

Это не первый скандал, который сопровождал музыкальный фестиваль "Файне місто" в этом году. Накануне этого музыкального события националистические организации выступили против участия на фестивале групп из России, один из которых выступал в оккупированном Крыму.

Реагируя на данные обращения, Он пояснил, что город не является организатором фестиваля и не влияет на состав участников, при этом обратился к Службе безопасности Украины с призывом проверить допустимость въезда в Украину озвученных групп. В СБУ причин для запрета въезда российским музыкантам, которые должны были выступать на фестивале, не обнаружили.

Однако несмотря на обращение к СБУ и риторику руководства города о недопустимости выступления российских групп на фестивале, 21 июля исполком городского совета согласовал общественной организации "Фестиваль "Файне місто" перевозки пассажиров от железнодорожного вокзала до места проведения фестиваля (Тернопольского ипподрома) и организацию праздничной торговли во время проведения мероприятия.

Автор: Денис Прядко