Херсонские электрики выбирают работать бесплатно, чтобы не подписывать трудовые договоры с оккупантами.

Из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны подразделений РФ, населенных пунктов Херсонской области находятся без электроснабжения.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка" Вооруженных Сил Украины.

"В результате постоянных артиллерийских обстрелов со стороны подразделений противника, некоторые населенные пункты Херсонской области находятся без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Жителей временно оккупированных территорий заставляют заключать новые трудовые договоры - с захватчиками. То же происходит и со специалистами из сферы электроснабжения. Многие из них выбирают работать бесплатно, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

"Херсонцы массово остаются без работы, а следовательно и без заработной платы. Людей увольняют и сразу предлагают заключить новый трудовой договор, но уже на стороне пророссийской власти. Это же касается и работников по электроснабжению. Большинство электриков сейчас работают бесплатно, ведь отказались заключать трудовые договора с российскими властями. Они верят в победу Украины над оккупантом. Их вклад является важным в данной ситуации, это большая поддержка для государства", - отметили в ОГВ "Каховка".

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты собираются провести "референдум" о присоединении временно оккупированной территории к РФ в сентябре. Южане оказывают сопротивление псевдореферендуму.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

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