В Херсонской области оккупанты заявляют, что будут лишать родительских прав украинцев за отказ отдавать детей в русские школы.
Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Оккупанты сейчас активно распространяют информацию, но я очень надеюсь она фейковая, что родителей, которые отказываются отдавать детей в русские школы, будут лишать родительских прав за нарушения прав ребенка на образование", - отметил он.
"И этих детей будут принудительно отправлять жить и получать образование в Крым. Это вообще ужас", - добавил Соболевский.
Ранее УНИАН сообщал, что российские захватчики в оккупированном Мелитополе также угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в русскую школу.