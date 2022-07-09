После лишения родительских прав детей будут принудительно отправлять жить и получать образование в Крым.

В Херсонской области оккупанты заявляют, что будут лишать родительских прав украинцев за отказ отдавать детей в русские школы.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты сейчас активно распространяют информацию, но я очень надеюсь она фейковая, что родителей, которые отказываются отдавать детей в русские школы, будут лишать родительских прав за нарушения прав ребенка на образование", - отметил он.

"И этих детей будут принудительно отправлять жить и получать образование в Крым. Это вообще ужас", - добавил Соболевский.

Ранее УНИАН сообщал, что российские захватчики в оккупированном Мелитополе также угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в русскую школу.

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