Российские оккупанты отказываются выдавать даже беременных женщин.

В российском плену находится около 50 женщин, которые вышли из мариупольского завода "Азовсталь", при этом две из них беременны.

Об этом сообщила руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в интервью Украинской правде.

"У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничник, то ли морская пехота – я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности", - рассказала Толкачева.

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Она подчеркнула, что россияне отказываются выдавать даже беременных женщин. По ее словам, всего в плену находится около 50 женщин, которые вышли из "Азовстали".

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Международный Комитет Красного Креста во время эвакуации украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе задокументировал личные данные около 1800 военных. Однако данных об общем количестве военнопленных в организации не имеют.

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