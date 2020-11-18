Две жительницы Украины впервые "узаконили" однополые отношения.
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Олеся и Ада подписали документ, согласно которому у них может быть общее имущество. Также договор может упростить путь друг к другу в реанимацию или в СИЗО.
Однако девушки понимают, что все будет зависеть от конкретного врача или чиновника.
"У нас есть принцип свободы договора — то есть мы можем договориться обо всем, что прямо не запрещено. У нас еще и до того был в гражданском кодексе принцип простого товарищества. Это больше о проектах, но знаете, много в бизнесе — отношения между партнерами они ближе, чем отношения в браке ", — отмечает автор документа юрист Артем.
В Минюсте договор между киевлянками отказываются называть похожим на брачный.
"Регистрация брака продолжает быть возможной только между мужчиной и женщиной. И такой договор не может регламентировать брачные отношения. Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на основании этого договора мало что сможет сделать для этих девушек", — говорит Рада Дашутина.
Отмечается, что четыре года назад Украина обязалась ввести партнерство между людьми того же пола, но вскоре Минюст отчитался — выполнение европейской стратегии невозможно.
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