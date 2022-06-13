В Одессе будет улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

В Одессе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Facebook.

Он отметил, что идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. День за днем украинцы отстаивают свое право жить в свободной и независимой стране.

"И с каждым днем слова "братский народ" выглядят все лицемернее и циничнее. Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы!", - подчеркнул Труханов.

По его словам, такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть в Одессе переименованы.

Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц.

В дальнейшем, в рамках Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", должны получить новые названия еще 19 одесских улиц.

Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии города. Окончательное решение будут принимать депутаты городского совета на сессии.

"Но это - только часть проблемы. Вторая ее часть - новые названия одесских улиц. В этом процессе важно не повторять большевистских практик следования сиюминутной конъюнктуре или идеологии. Мы должны показать себя частью цивилизованного мира, который принимает взвешенные решения, ценя мировую культуру и помня свою историю в разных ее проявлениях", - отметил Труханов.

По его словам, также приоритетом будет возвращение одесским улицам их исторических названий.

"Что касается событий нынешней войны, то я считаю, что в новейшую историю Одессы и Украины должны быть вписаны имена и страны, которые так или иначе ведут нас к Победе", - отметил Труханов, добавив, что в Одессе будет улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

Как сообщал УНИАН, в мае в Харькове переименовали три улицы и район, чьи названия были связаны с Россией.

Ранее в Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. А в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции.

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