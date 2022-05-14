Село было под российской оккупацией более двух месяцев.

Жители Русской Лозовой в Харьковской области после освобождения села от "русского мира" просят власти переименовать их населенный пункт в Украинскую Лозовую.

Об этом в Facebook заявил нардеп Евгений Пивоваров.

Село было под российской оккупацией более двух месяцев.

"Более двух месяцев этот населенный пункт на Харьковщине был под оккупацией российских захватчиков. Жители страдали от издевательств оккупантов. Враг дерзко разрушал их дома, разрушал магазины, дорожную инфраструктуру, сильно поврежден и Храм Николая Чудотворца. Обстрелы села продолжаются и сейчас... Учитывая многочисленные просьбы жителей села, направил обращение о рассмотрении вопроса о переименовании села Русская Лозовая на Украинскую Лозовую", - написал Пивоваров.

Обращение направлено в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Харьковского областного совета.

"Русская Лозовая - это Украина. И ее название должно быть украинским", - добавил Пивоваров.

Как писал УНИАН, Русская Лозовая вместе с рядом других населенных пунктов на Харьковщине была отбита украинскими войсками в конце апреля.

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ВСУ удалось успешно контратаковать под Харьковом, в результате чего русским пришлось покидать разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.

Тем не менее, враг не оставляет намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В данных направлениях ведутся активные, ожесточенные бои.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение сравняет на фронте силы.

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