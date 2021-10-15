В сентябре была введена обязательная вакцинация работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных госадминистраций.

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Об этом сообщил в интервью "Радио Свобода" глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Минздрав, во исполнение Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики нашей страны, а также социальные работники и почтальоны. Следующая волна - будем рассматривать вопросы органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения", – сказал Ляшко.

По словам министра, первый документ уже зарегистрирован, по второму "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".

Читайте такжеБез прививки не будет зарплаты: в Минздраве рассказали о судьбе невакцинированных учителей"Я думаю, неделя – 10 дней документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в Официальном вестнике", – добавил глава Минздрава.

Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Согласно приказу Минздрава от 4 октября, обязательной вакцинации подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня опубликования.

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Автор: Леся Лещенко