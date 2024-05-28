В ТЦК подчеркнули, что все военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои данные независимо от статуса.

В Запорожском ТЦК рассказали о нюансах обновления данных для некоторых категорий военнообязанных, в частности, как действовать мужчинам, проживающим на временно оккупированных Россией территориях. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказали начальник отдела воинского учета ЗОВА Олег Чугуенко и заместитель начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин.

Так, отмечается, что военнообязанные с временно оккупированных территорий тоже должны обновить данные, для них исключения не предусмотрены.

"Граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои военно-учетные данные - это написано. Не определено, которые находятся на оккупированной, или не находятся. Была упрощена процедура для этого. Есть электронный кабинет призывника, военнообязанного резервиста. Он может с помощью него уточнить эти учетные данные", - говорится в сообщении.

Видео дня

Что касается студентов дневной формы обучения, то в ТЦК отмечают, что они должны самостоятельно обновить свои данные, то есть прибыть в ТЦК или в ЦНАП, подать документы, что они действительно учатся.

Если человек забронирован, или имеет отсрочку, то ему также нужно прибыть в ТЦК, ЦНАП или с помощью приложения "Резерв +" уточнить свои учетные данные. При этом отмечается, что человека не направляют на медицинскую комиссию, "он просто обновляет данные и все".

Для того, чтобы уточнить данные, нужны следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

военный билет;

документы об образовании;

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства.

Если военного билета нет, то нужно лично прийти в ТЦК и восстановить его: написать заявление и получить этот документ.

Также в ТЦК отметили, что бывают случаи, что после загрузки приложения "Резерв+" и обновления данных бывают случаи, когда данные не обновляются, и в таком случае надо обратиться в ТЦК.

"Граждане Украины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные независимо от статуса. И люди, которые имеют инвалидность, или трех несовершеннолетних детей - все должны обновить данные", - подчеркивают в ТЦК.

Уточнение данных военнообязанных - новости

По последним подсчетам, через приложение "Резерв+" свои данные обновили по состоянию более 1,1 млн военнообязанных. При этом более 14 тыс. военнообязанных в 124 странах.

В случае не уточнения в течение 60 дней, после 17 июля 2024 года повестка будет отправлена пощтою.

Сейчас в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: