Нардеп считает, что граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней, и они могут получить большие штрафы.

В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

"Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", - рассказал он в эфире Еспресо.

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Арьев отметил, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.

"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому, мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней", - добавил нардеп.

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Военнообязанные имеют 14 дней с момента подписания повестки для визита в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказал адвокат Андрей Приходько. Он пояснил, что "повестки будут присылать через 60 дней после обновления". Она составляется и должна быть направлена вам не позднее следующего дня. По словам адвоката, лицо должно явиться в ТЦК в течение 14 дней.

"То есть, фактически, у лица есть 14 дней с момента, когда повестка была отправлена, и до момента, когда вы должны явиться", - сказал Приходько.

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