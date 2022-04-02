Освобожденным вчера из плена украинским военным была оказана вся необходимая помощь.

Украинские военные, которые находились в плену, уже отправились домой. Скоро все они встретятся со своими родными.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими", – написала Верещук.

Освобожденным вчера из плена украинским военным была оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сейчас они направляются к месту встречи с представителями командования своих подразделений. Уже вскоре каждый наш освобожденный военный сможет увидеть родных. Спасибо каждому / каждой из вас за службу!"- написал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Его провели после переговоров по приказу президента Владимира Зеленского. Среди тех, кого освободили, было 15 женщин. Над организацией последующих обменов сейчас тщательно работают.

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