Лубинец отметил, что с момента начала Курской операции появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма.

24 августа Украине удалось вернуть 115 своих героических воинов из плена страны-агрессора. Среди них – срочники, которые находились в плену более двух лет, 82 защитника Мариуполя и 9 украинских защитников, которые были приговорены российскими судами к длительным тюремным срокам.

В эфире телемарафона уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с момента начала Курской операции ВСУ появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма в вопросе подобных обменов. Однако никогда нельзя забывать, что Россия продолжает войну против Украины и в любой момент, без всяких объяснений россияне могут остановить любые, в том числе, обменные процессы.

"По состоянию на сегодня все видят, что есть результат. Команда Координационного штаба отработала, каждый выполнял свою работу. Даже сегодня мы продолжили коммуникацию относительно следующих обменов, всегда используем эту возможность. По состоянию на сейчас, я могу сказать за тот канал, который у меня есть – это канал общения между мной и Москальковой. Действительно, он стал более периодическим, более системным, больше информации мы начали получать от российской стороны. Может ли это свидетельствовать, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов – не знаю по состоянию на сегодня", – акцентировал Лубинец.

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Он отметил, что украинская сторона делает все для того, чтобы каждую неделю происходили обмены.

"Действительно, один из ключевых факторов, который на это прямо влияет – это то количество российских военнопленных, которые по состоянию на сейчас у нас есть. Благодаря нашим парням и девушкам, которые с оружием в руках каждый день берут в плен россиян, в том числе на территории Курской области, и сегодняшний обмен состоялся. Надеюсь, что такие обмены у нас действительно будут периодическими", – подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, на заинтересованность российской стороны к оживлению переговорного процесса по обмену пленными повлияли именно события на Курщине.

"На мой взгляд, именно как раз ситуация на территории Курской области привела к такой активизации. (...) Я не скажу, что существенно до Курщины что-то у нас продвигалось. Как раз операция украинских военных на территории РФ, на мой взгляд, привела к тому, что у нас улучшилась переговорная позиция. Я думаю, это максимально правильная дефиниция, которую мы сегодня можем использовать", – сказал он.

Омбудсмен отметил, что от украинской стороны постоянно звучат новые предложения, которые должны привести к более большому количеству возвращенных украинских героев и героинь домой из российского плена.

Обмен пленными: последние новости

Как сообщал УНИАН, в День Независимости 24 августа, в рамках обмена из российского плена освобождены 115 украинских защитников – воинов Нацгвардии, Вооруженных Сил, ВМС, Госпогранслужбы. На этот раз все возвращенные домой – солдаты, сержанты и матросы.

По информации Координационного штаба, в рамках обмена Украине удалось вернуть военнослужащих-срочников, которые попали в плен еще в первые месяцы войны. Кроме того, освобождены 9 незаконно осужденных судами РФ украинских защитников. Также, домой вернулись 82 защитника Мариуполя – из них полсотни защитников "Азовстали".

Стоит отметить, что предыдущий обмен пленными Украина и Россия провели 17 июля, тогда освободили 95 украинских защитников.

Недавно Financial Times писало, что представители Украины и РФ начали переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Тогда в издании, ссылаясь на данные представителей правительства и военных, отмечали, что речь может идти о сотнях пленных с обеих сторон.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее говорил, что несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и успешное пополнение обменного фонда, в ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет.

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